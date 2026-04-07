空自の“クセ強”ラッピングカーがSNSで話題に航空自衛隊 岐阜基地の「飛行開発実験団（ADTC）」は2026年4月3日、Xの公式アカウントにおいて2台のラッピングカーの写真を公開しました。このラッピングカーはX上で、再現度やベース車両の珍しさから“クセが強すぎる”と話題を呼んでいます。【メチャ小さいな…】これが“銀ちゃん”＆ブルーインパルスになった「軽自動車」です（写真で見る）投稿された画像に写っているのは、