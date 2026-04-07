リンクスインターナショナルは4月4日、約13cm四方のコンパクト筐体を採用したミニPC「LC255」をPCデポで発売した。価格はオープン。●豊富なインターフェースで高い拡張性 モニター背面に付けて省スペース化新製品はコンパクトボディにAMD Ryzen7 H255 プロセッサーを搭載し、24GBのメインメモリー、1TBのSSD（M.2 NVMe）を採用する。内蔵GPUのAMD Radeon 780M Graphicsは、最大4Kの高解像度出力に対応するほか、高性能・低消