「旦那と私が仲良くしてないか監視している」という一言とともに、鋭い視線を送る猫の姿がInstagramに投稿され、大きな反響を呼んでいる。ましゅくるさん（@marshkuru____nyan）が投稿したこの動画は、175.6万回再生を記録し、7.1万件のいいねが集まった。「旦那の前では甘えん坊、私はいつもご飯係」と語る飼い主さんに、双子の保護猫・ましゅまろくんとくるみちゃんとの日常について話を聞いた。【写真】双子なのに性格は正反