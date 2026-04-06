高知大学は4月6日、地域協働学部の中に行政サービスなど公共分野について研究する新たな学科を設置する方針を発表しました。高知大学は6日に会見を開き、地域協働学部の中に2027年度、公共分野を専門に研究する学科・パブリックイノベーション学科を新設する方針を示しました。地域協働学部は、少子高齢化や中山間地域の衰退など、県の課題解決を担う人材を育てようと、2015年度に設置され、学部の中には起業家などを