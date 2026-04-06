米ロサンゼルス在住のモデルでタレント・平子理沙（55）が6日、自身のインスタグラムを更新。母でモデル・禧代子さん（86）とのプライベートショットを披露した。平子は「皆さんは、お花見に行かれましたか？今年はお天気が不安定だったけれど、ママを連れて色々な場所に桜を見に行きました」と報告。桜の前での2ショットをアップし「ママは何十年も桜の時期に日本に帰っていなかったので、とっても喜んでいます。まだまだ色