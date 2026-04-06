新学期の風物詩である「イメチェン女子」は、実は取り扱いが難しい生き物かもしれません。乙女心を踏みにじらないよう、接し方には細心の注意を払う必要があるでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性436名に聞いたアンケートを参考に「新学期にイメチェンした女子を怒らせる禁句」をご紹介いたします。【１】「お、流行りに乗っちゃった感じ？」とブームに流されたと決めつける「単なるミーハー女子として扱わないでほし