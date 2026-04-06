大分県佐伯市にある大分地域造船技術センターで入所式が行われ、県内外から集まった26人が3か月に及ぶ研修をスタートさせました。 【写真を見る】「立派な造船マンに」世界トップ級の技を継承若手26人が研修スタート大分 大分地域造船技術センターは、世界トップクラスの造船技術を次世代に継承しようと、佐伯市や臼杵市などの造船関連企業が運営しています。 設立20年目を迎える今年は、県内外8つ