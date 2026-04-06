丸美屋食品工業は6月1日納品分から「麻婆豆腐の素」シリーズ5品など計16品の価格改定を実施する。各種原材料の価格が大幅に上昇し、物流コスト、エネルギーコストの高止まりが継続。上昇するコストの吸収は企業努力だけで対応できる範囲を超えているため値上げに踏み切る。対象商品は「麻婆豆腐の素」シリーズ5品、「レギュラーミニパックふりかけ」シリーズ3品、「のっけるふりかけ」シリーズ8品の計16品。「麻婆豆腐の素＝