茺田酒造（鹿児島県）が23年に発売したボタニカル系麦焼酎「CHILL GREEN spicy&citrus」。これまでにないスパイシーな香りの焼酎として、新たな需要を開拓しつつある。4年目に入った今春、炭酸割りを缶で手軽に楽しめる「マーガオのチルハイボール缶」が関東エリアのコンビニに3月24日から登場。香辛料「マーガオ」による柑橘香と山椒のようなスパイシーさで、カレーやエスニック料理、中華料理などと相性抜群だ。新発売