６日から春の全国交通安全運動が始まり、呉市では出発式が行われました。 出発式には呉市の新原市長や呉交通安全協会の職員ら約１００人が参加しました。 春の全国交通安全運動では「ながらスマホの根絶」や「自転車に乗るときのヘルメット着用」などを重点的に呼びかけます。 また、警察官が実際にながらスマホをしながら自転車に乗り、青切符による取り締まりの具体例を説明しました。 呉署 交通課 藤田英雄課長「青切符の導