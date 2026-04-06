管理栄養士のゆきぼむです。今回は、人気料理家コウケンテツさんの「ツナトマトパスタ」を作ってみました！ツナ缶とたまねぎで簡単に作れる、お手軽レシピ。美味しく作るポイントさえ押さえておけば、誰でも絶品パスタができちゃいますよ。【詳細】他の記事はこちらコウケンテツさんの「ツナトマトパスタ」を作るのにかかる時間約15分コウケンテツさんの「ツナトマトパスタ」のカロリー約529kcal／1人分コウケンテツさんの「ツナト