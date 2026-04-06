実写映画第2弾「おそ松さん」“Aぇ! groupの後輩”Boys be伊藤篤志ら関西ジュニア4人銀幕デビュー 舞台＆アニメキャストカメオ出演も
【モデルプレス＝2026/04/06】Aぇ! group、草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が出演する『おそ松くん』の実写映画第2弾『おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』（6月12日公開）より、追加キャストが解禁された。
【写真】Aぇ! group新曲主題歌入りの「おそ松さん」予告
これまで、アニメの放送から始まり、舞台、さらには派生ユニットによるライブ活動と、幅広いジャンルで展開を見せてきた『おそ松さん』。そんな同作を彩る各ジャンルから、豪華キャスト陣の出演が決定した。舞台『おそ松さん』に出演し、その高いキャラクター再現度で多くのファンを魅了した和田雅成と本間一稀が本作ではカメオ出演が決定。また、アニメ『おそ松さん』で橋本にゃー役を務める声優の山下七海が、映画『おそ松さん』にカラ松ガールズとして登場する。
さらに、Aぇ! groupの後輩にあたる関西ジュニアより、伊藤篤志（Boys be）、角紳太郎（Boys be）、渡邉大我、野田開仁の4人も出演決定。銀幕デビューとなる本作で、彼らが演じるのはシン・松野家の兄弟たち。どんなシーンに登場するのか。
解禁時より反響の大きかった、6つ子たちの“シェー”ポーズが印象的なティザービジュアルを使用したポップで可愛らしいムビチケ前売券（カード）が4月10日より発売決定。全国の映画館（※一部劇場を除く）、通販で販売される。（modelpress編集部）
松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松は20歳を過ぎても定 職につかず、親の脛をかじるクズで童貞のクソニート。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、 相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた？そんなことある？一体世界はどうなってしまうのか？さらにパワーアップした『おそ松さん』ワールドがいよいよ幕を開ける。
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group新曲主題歌入りの「おそ松さん」予告
◆実写映画第2弾「おそ松さん」新キャスト解禁
これまで、アニメの放送から始まり、舞台、さらには派生ユニットによるライブ活動と、幅広いジャンルで展開を見せてきた『おそ松さん』。そんな同作を彩る各ジャンルから、豪華キャスト陣の出演が決定した。舞台『おそ松さん』に出演し、その高いキャラクター再現度で多くのファンを魅了した和田雅成と本間一稀が本作ではカメオ出演が決定。また、アニメ『おそ松さん』で橋本にゃー役を務める声優の山下七海が、映画『おそ松さん』にカラ松ガールズとして登場する。
◆実写映画第2弾「おそ松さん」ムビチケ公開
解禁時より反響の大きかった、6つ子たちの“シェー”ポーズが印象的なティザービジュアルを使用したポップで可愛らしいムビチケ前売券（カード）が4月10日より発売決定。全国の映画館（※一部劇場を除く）、通販で販売される。（modelpress編集部）
◆「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」ストーリー
松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松は20歳を過ぎても定 職につかず、親の脛をかじるクズで童貞のクソニート。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、 相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた？そんなことある？一体世界はどうなってしまうのか？さらにパワーアップした『おそ松さん』ワールドがいよいよ幕を開ける。
【Not Sponsored 記事】