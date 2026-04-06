リニューアルされた「ニッカウヰスキー」の巨大看板＝6日午前、札幌市札幌の繁華街・ススキノを象徴する「ニッカウヰスキー」の巨大看板が6日、リニューアルされた。当初から変わらないひげの紳士をあしらったデザインはそのままで、これまでのステンドグラス調では強調されていた境界線が消え、絵画のような風合いとなった。アサヒビールによると、看板は1969年に現在と同じすすきの交差点の一角に設置され、今回で5代目。同