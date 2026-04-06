スマホに代わる次世代デバイスはどんなものになるのか。Windows95などの開発に携わった元マイクロソフトエンジニアの中島聡さんは「メガネ型か、指輪型かといった形の予想には意味がない。重要なのは、その背後にある『知能』がどれほど進化しているかだ」という――。※本稿は、中島聡『2034 未来予測AI（きみ）のいる明日』（徳間書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Drazen_※写真はイメージです - 写真＝iS