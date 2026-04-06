エンゼルス・菊池＝1日、シカゴ米大リーグ、エンゼルスの菊池雄星の次回登板が7日午後6時38分（日本時間8日午前10時38分）開始の本拠地ブレーブス戦に決まった。5日、球団が発表した。中5日の登板で今季初勝利を目指す。（共同）