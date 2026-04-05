2026年2月25日、トヨタは新たなBEV「bZ4X Touring」を発売しました。 SUVが主流のいま、トヨタが投入した新型BEV「bZ4X Touring」が早くも注目を集めています。SNSではどのような反響が寄せられているのでしょうか。 「今までにない感じがしてかっこいい」斬新な外観デザインに対する声 2026年2月25日、トヨタはBEVの新型車である「bZ4X Touring」を発売しました。 リリースによれば、bZ4X Touringは「bZ4X」の特