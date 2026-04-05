私はミキ（30代後半）。中1の息子ダイのことで、担任の先生から電話がかかってきました。なんでも、息子が給食のチキンをクラスメイトの女子にもらう際に、トラブルがあったとのことです。息子が非常識扱いされて、みんなの前で責められたという話を本人から聞きました。私としては、子ども同士で解決できる話なのに、大人が首を突っ込みすぎだと思います。女子が多いクラスなので、女子の勢いに負けるかもしれませんが息子のこと