熊本トヨペットの新入社員らが5日、阿蘇市で苗木の植樹を行いました。1976年から続ける地域に根差した環境保全・緑化活動「ふれあいグリーンキャンペーン」の一環で行われたもので今年で51回目です。5日は新入社員と役員ら約30人が、モミジとサクラの苗木合わせて68本を植えました。