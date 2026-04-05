埼玉上尾メディックスが2025-26シーズン 大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のチャンピオンシップ（CS）進出を決めた。 4日（土）と5日（日）に行われたSVリーグ女子最終第22節の岡山シーガルズ戦を1勝1敗で終え、レギュラーシーズン（RS）の戦績を23勝21敗とした埼玉上尾。残り1枠のCS出場権をかけて争っていたデンソーエアリービーズを勝率で上回り、RS8位でC