埼玉上尾メディックスが2025-26シーズン 大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のチャンピオンシップ（CS）進出を決めた。

4日（土）と5日（日）に行われたSVリーグ女子最終第22節の岡山シーガルズ戦を1勝1敗で終え、レギュラーシーズン（RS）の戦績を23勝21敗とした埼玉上尾。残り1枠のCS出場権をかけて争っていたデンソーエアリービーズを勝率で上回り、RS8位でCS進出を決めた。

昨シーズンの埼玉上尾はRS5位でCSに進出したものの、クォーターファイナルでデンソーに敗れ、年間最終順位を5位としていた。雪辱を果たしたい今シーズンは昨シーズンより負けが重なったものの、ギリギリでCS出場権をもぎ取った。

14チーム中上位8チームが進出するCS。RSの全日程が終了し、NECレッドロケッツ川崎、SAGA久光スプリングス、PFUブルーキャッツ石川かほく、大阪マーヴェラス、ヴィクトリーナ姫路、クインシーズ刈谷、群馬グリーンウイングス、埼玉上尾らCS進出の8チームが出揃った。

ついに4月10日（金）から2戦先勝方式のチャンピオンシップが開幕。クォーターファイナルではNEC川崎（RS1位）vs 埼玉上尾（RS8位）、SAGA久光（RS2位）vs 群馬（RS7位）、PFU（RS3位）vs 刈谷（RS6位）、大阪MV（RS4位）vs 姫路（RS5位）がRSの順位が上位であるクラブのホームで行われる。