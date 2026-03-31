弁護士バッジ名古屋地検は31日、勾留中の男と警察署で接見し、男が書いた証拠偽造を指示するメモを携帯電話で撮影して関係者に送ったとして、証拠隠滅教唆の罪で、愛知県弁護士会所属の中山敬規弁護士（67）を在宅起訴した。起訴状によると、昨年7月8日、名古屋市内の署で野口隆希被告（25）＝麻薬取締法違反罪などで公判中＝と接見。警察の捜索前にコカイン入りのカプセル剤を、市内のマンション一室に置くよう指示する内容が