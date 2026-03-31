【私が生きるクスリ】松村邦洋さんは健康のために「2万歩散歩」ダイエットを兼ねて歴史巡りや神社巡りダンカンさん（タレント、放送作家／67歳）◇◇◇タレント、放送作家、芸能事務所の専務として活躍するダンカンさん。スタートアップファクトリー代表の鈴木おさむさん（元放送作家）と共著「でも大丈夫 それでも僕らは生きていく」（東京ニュース通信社）を出版した。ダンカンさんにとって今の支え、生きがい