アイドルグループ・BOCCHI。の大嶋みくが、3月31日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】同誌には…美尻パーソナルトレーナーSakuraも登場4ページのグラビアで、90センチの美バストを余すところなく見せつけた。インタビューはキャリア5年を迎える「グラビア活動」について、本人なりの分析を語っている。発売中のデジタル写真集ともども、必見だ。同誌には、森脇梨々夏、吉田恵美、幸田あかり、Sakura、りんた