「ソ連初のターボジェット輸送機」成田空港に2026年3月28日、珍しい飛行機が飛来しました。旧ソ連で設立され、そしてロシアの航空機製造企業となったイリューシン設計局が開発した輸送機「Il-76」です。【写真】えっ異質すぎる…これが「成田空港に降臨の激レア機」全貌ですIl-76は1971年に初飛行したエンジンを4発搭載するジェット輸送機。開発当時は「ソ連初のターボジェット輸送機」でもありました。積載量 45t、冬季のシベ