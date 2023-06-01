【Amazon 新生活セール Final】 先行セール：3月31日0時～ 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 85V型4K液晶テレビ「85E350N」（2025年モデル） Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にREGZA（レグザ）の有機ELテレビおよび液晶テレビが追加された。 セールでは、豊かな色彩表現を可能に