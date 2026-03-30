『マダムたちのルームシェア4』（seko koseko/KADOKAWA）第33回【全53回】【漫画】『マダムたちのルームシェア』を第1回から読むいくつになっても、女友達は最高！ 学生時代に出会った3人のマダム。個性豊かな彼女たちが、ひとつ屋根の下で一緒に暮らしたら…。パジャマパーティーをしてみたり、クリスマスやひな祭りなど季節の行事を楽しんだり。それぞれ人生経験を積んできたマダムたちのルームシェアライフは、今日も楽しいこと