混迷するイラン情勢のなかで、アメリカ軍がイランへの地上侵攻のための準備をしていることが2026年3月30日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）で取りあげられた。長崎・佐世保基地のアメリカ海軍強襲揚陸艦「トリポリ」など約3500人規模が中東に到着したと伝えられたが、地上作戦の目的地として原油輸出の要衝であるカーグ島やホルムズ海峡にある軍事拠点のララク島などが検討されているという。トランプ大統