4月29日開催の格闘技イベント『ONE SAMURAI 1』 （有明アリーナ）のキックオフカンファレンスが30日、都内の宝生能楽堂で行われ、引退試合に臨む武尊と対戦相手のロッタンのほか、出樹選手が集結。1ヶ月後の戦いに向けて意気込みを語った。【会見動画】武尊「ベルトを取って最後を締める」vs.ロッタン「日本のファンは恨まないで」昨年3月に行われたロッタンvs.武尊は、1ラウンドでロッタンが衝撃的なKO勝利を飾った。復帰戦と