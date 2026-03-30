武尊「ベルトを取って最後を締める」vs.ロッタン「日本のファンは恨まないで」4・29『ONE』1ヶ月前会見
4月29日開催の格闘技イベント『ONE SAMURAI 1』 （有明アリーナ）のキックオフカンファレンスが30日、都内の宝生能楽堂で行われ、引退試合に臨む武尊と対戦相手のロッタンのほか、出樹選手が集結。1ヶ月後の戦いに向けて意気込みを語った。
【会見動画】武尊「ベルトを取って最後を締める」vs.ロッタン「日本のファンは恨まないで」
昨年3月に行われたロッタンvs.武尊は、1ラウンドでロッタンが衝撃的なKO勝利を飾った。復帰戦となった昨年11月の試合に勝利した武尊、リング上から「次の試合で引退」と宣言し、その相手としてロッタンを指名。この試合はアトム級キックボクシング暫定王座がかけられた一戦として行われる。
キャリア最後の試合に向けて武尊は「今回は引退試合として自分のためだけに戦うので、その姿を見てほしい。ベルトを取って現役最後を締めます」と有終の美を飾ると断言。迎え撃つロッタンは「記者会見は誰でも何でも言える。4月29日に決着しますが、日本のファンは私が勝利しても私を恨まないで」と返り討ちを予告した。
また、ロッタンが「武尊選手の引退試合の相手に選んでいただいたことは光栄だが、葛藤もあります。私が勝ってしまえば、武尊選手は永遠に負け試合でキャリアを終えて、後悔を抱えたまま引退後も過ごしていくことになる」と穏やかながら不敵に言い放つ。
それを聞いた武尊は「もう一度戦えることはうれしいし、試合を受けてくれたロッタン選手には感謝している。ただ、いろいろ言っているが自分死んでも勝とうと思ってる。後悔とかなにもなく、ロッタン選手を倒してリベンジして、ベルトを巻いて帰ります」と命をかけてベルト奪取を誓った。
この日のイベントには、同大会に出場する与座優貴、ジョナサン・ハガティー、若松佑弥、海人、陽勇、さらに追加カードとして対戦が発表された吉成名高とソンチャイノーイも登壇した。
同大会はU-NEXT独占で見放題ライブ配信される（加入者は追加料金なしで視聴可能）。
●4月29日『ONE SAMURAI 1』対戦カード
・暫定 フライ級 キックボクシング 世界タイトルマッチ
ロッタン・ジットムアンノンvs.武尊
・バンタム級 キックボクシング 世界タイトルマッチ
ジョナサン・ハガティーvs.与座優貴
・フライ級MMA世界タイトルマッチ
若松佑弥vs.アバズベク・ホルミルザエフ
・フェザー級キックボクシング
マラット・グレゴリアンvs.海人
・アトム級MMA
三浦彩佳vs.澤田千優
・ストロー級MMA
山北渓人vs.黒澤亮平
・アトム級MMA
平田樹vs.リトゥ・フォガット
・フライ級キックボクシング
陽勇vs.内藤大樹
【追加カード】
・アトム級ムエタイ世界タイトルマッチ
吉成名高vs.ソンチャイノーイ
・フライ級ムエタイ
士門 vs. ジョハン・ガザリ
・フェザー級キックボクシング
和島大海 vs. リカルド・ブラボ
・アトム級キックボクシング
黒田斗真vs.田丸辰
【会見動画】武尊「ベルトを取って最後を締める」vs.ロッタン「日本のファンは恨まないで」
昨年3月に行われたロッタンvs.武尊は、1ラウンドでロッタンが衝撃的なKO勝利を飾った。復帰戦となった昨年11月の試合に勝利した武尊、リング上から「次の試合で引退」と宣言し、その相手としてロッタンを指名。この試合はアトム級キックボクシング暫定王座がかけられた一戦として行われる。
また、ロッタンが「武尊選手の引退試合の相手に選んでいただいたことは光栄だが、葛藤もあります。私が勝ってしまえば、武尊選手は永遠に負け試合でキャリアを終えて、後悔を抱えたまま引退後も過ごしていくことになる」と穏やかながら不敵に言い放つ。
それを聞いた武尊は「もう一度戦えることはうれしいし、試合を受けてくれたロッタン選手には感謝している。ただ、いろいろ言っているが自分死んでも勝とうと思ってる。後悔とかなにもなく、ロッタン選手を倒してリベンジして、ベルトを巻いて帰ります」と命をかけてベルト奪取を誓った。
この日のイベントには、同大会に出場する与座優貴、ジョナサン・ハガティー、若松佑弥、海人、陽勇、さらに追加カードとして対戦が発表された吉成名高とソンチャイノーイも登壇した。
同大会はU-NEXT独占で見放題ライブ配信される（加入者は追加料金なしで視聴可能）。
●4月29日『ONE SAMURAI 1』対戦カード
・暫定 フライ級 キックボクシング 世界タイトルマッチ
ロッタン・ジットムアンノンvs.武尊
・バンタム級 キックボクシング 世界タイトルマッチ
ジョナサン・ハガティーvs.与座優貴
・フライ級MMA世界タイトルマッチ
若松佑弥vs.アバズベク・ホルミルザエフ
・フェザー級キックボクシング
マラット・グレゴリアンvs.海人
・アトム級MMA
三浦彩佳vs.澤田千優
・ストロー級MMA
山北渓人vs.黒澤亮平
・アトム級MMA
平田樹vs.リトゥ・フォガット
・フライ級キックボクシング
陽勇vs.内藤大樹
【追加カード】
・アトム級ムエタイ世界タイトルマッチ
吉成名高vs.ソンチャイノーイ
・フライ級ムエタイ
士門 vs. ジョハン・ガザリ
・フェザー級キックボクシング
和島大海 vs. リカルド・ブラボ
・アトム級キックボクシング
黒田斗真vs.田丸辰