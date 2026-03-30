就職して数年が経っているのに、スマホ代を親に払ってもらっているという状況に対して、これでいいのかと不安に感じている方も多いのではないでしょうか。家族間のお金のやり取りは正解が一つではなく、それぞれの家庭によって考え方が異なります。しかし、通信費は生活の基礎となる固定費であり、自立の一つの指標でもあります。 本記事では、社会人のスマホ代を親が負担するケースの実情や考え方、さらに格安SIMを含