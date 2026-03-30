「健康維持と生活における質の向上」。この願いは、国内において日々上昇傾向にある。中高年だけでなく、若年層においても意識の高まりは顕著だ。さまざまな健康食品が店頭に並ぶ中、“下支え”をする企業は、日々どのような研鑽を積んでいるのか？ そして消費者のマインドをどのように見据えているのか？ GABAシェア世界No.1であり、育毛剤市場においても5年連続で売上1位の『ニューモ』を開発した株式会社ファーマフーズに取材