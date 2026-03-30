奈良大学（奈良市）は学校法人奈良大学の創立100周年記念事業として実施した「『奈良万葉』写真コンテスト」の入賞作品をこのほど発表。万葉集の世界観を現代の風景で表現した力作10点を公表した。コンテストは写真家・井上博道さん（1931〜2012年）の作品を紹介する「井上博道記念館」（同市）と共催、万葉集の歌に着想を得た写真作品を2025年12月から2026年1月にかけて募集したもので、15歳から82歳までの109人による計162点が