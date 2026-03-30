俳優の照英さん（51）が2026年3月23日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げた筋肉が際立つタンクトップ姿を披露した。「宅トレ」で鍛えた筋肉を披露照英さんは、「モーニング筋トレ」といい、タンクトップで腕を組むショットを投稿。「自宅のトレーニングルームで、コツコツ継続する・・・これ大事！」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、頭にタオルを巻き、黒いタンクトップと黒いパンツを着用。自宅のトレ