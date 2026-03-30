トロント・ラプターズ vs オーランド・マジック日付：2026年3月30日（月）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 139 - 87 オーランド・マジック NBAのトロント・ラプターズ対オーランド・マジックがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし38-20