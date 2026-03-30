タレントの優香、なにわ男子・西畑大吾が、きょう30日放送のテレビ朝日系『帰れマンデー見っけ隊!!＆Qさま!!豪華2本立て3時間SP』（後7：00〜9：54※一部地域を除く）に出演する。【番組カット】おいしそう…ミシュラン二つ星シェフの「おでん」『帰れマンデー』では、タカアンドトシがゲストと一緒に飲食店の人気メニューを当てる「帰れま10」の特別編を届ける。栃木県を舞台に「人気ローカルチェーン店で売上1位を当てない