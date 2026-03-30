俳優の田辺誠一が、4月1日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。田辺誠一＝テレビ朝日提供現在56歳、2002年に同じく俳優の大塚寧々と結婚した田辺。3年前には「いい夫婦パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、“おしどり夫婦”で知られている。互いに隠し事がないそうで、おそろいのスニーカーを何足も持っているそう。夫婦生活は今年で24年となり、来年には銀婚式を迎える。田