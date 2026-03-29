広島市にあるそごう広島店で開かれている 「Ｍｏｚｕミニチュア展」の来場者が１万人を超えました。 こちらはお風呂場の片隅に人が住んでいるかのようなミニチュア作品。 マルチクリエイターの Ｍｏｚｕさんが制作した、日常風景などをミニチュアで再現した３５の作品が、３月１８日から展示されています。 ２９日、来場者が１万人を超え、 １万人目となった男女にＭＯＺＵグッズが贈呈されました。 来場者１万人目の男