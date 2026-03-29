勝負の懸かる大事な時間帯、アイシンウィングスの坂本雅が大仕事をやってのけた。 プレミア7位のアイシンとフューチャー2位の山梨クィーンビーズとで行われた「Wリーグディビジョン入替戦2025－26」（2026年3月18～20日／国立代々木競技場第二体育館）。2戦先勝方式の中、初戦は山梨QB、第2戦はアイシンが勝ちを収め、勝負の行方は第3戦へともつれた。 迎えた第3戦は両チ&#