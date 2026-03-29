28日夜、能代市で男が車からバッグを奪って逃走する強盗事件がありました。警察が男の行方を追っています。北嶋大聖記者「男はこのあたりに止まっていた車に乗り込み、バッグを奪った後走って逃げたということです。」現場は能代市追分町にある能代市中央公民館などの駐車場です。能代警察署の調べによりますと28日午後7時半ごろ、40代の女性が駐車していた車の中にいたところ、男が運転席のドアを開けて女性を押さえつけるなどし