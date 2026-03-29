山形県が所有するカーナビなど合わせて450台について、NHKと受信契約をしておらず、受信料が未払いの状況だったことがわかりました。NHKの受信料は一般世帯と事業所で受信契約を結ぶ対象が異なり、事業所では設置場所ごとに受信契約が必要です。これまで、群馬県や埼玉県などの地方自治体でテレビの受信機能があるカーナビを搭載した公用車の受信料未払いが発覚しています。こうした状況を受けて県は、2025年秋ごろか