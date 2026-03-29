閻婆惜（吉田美月喜）（C）︎北方謙三／集英社 （C）︎2026 WOWOW／NTTドコモ シリーズ累計発行部数1160万部を超える北方謙三の大河小説を映像化したWOWOW×Lemino連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」。29日に放送・配信される最終話（第7話）において、俳優の吉田美月喜が演じる閻婆惜（えんばしゃく）が、物語の終着点で重大な役割を担う。吉田が演じるのは、父親の死をきっかけに主人公・宋江に引き取ら