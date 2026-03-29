将来の葬儀やお墓に備えた支援について、神戸市が制度の見直しや新たな墓地整備を進めている。利用条件の緩和や選択肢の拡充を通じ、終活を巡る環境の変化に対応する狙いだ。同市の「エンディングプラン・サポート事業」は、自身の葬儀や納骨について生前に準備したい高齢者らを対象に、市が相談や手続きの支援を行うもの。葬祭事業者との生前契約に際しては、市の相談員が立ち会うなどしてサポートする。制度を巡っては、利