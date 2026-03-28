世界的なフィギュアメーカー海洋堂が手がけた南国市の施設が3月28日にリニューアルオープンしました。28日にリニューアルオープンしたのは南国市の「海洋堂SpaceFactoryなんこく」です。リニューアルでは入場ゲートなどおもに1階部分を改修し、展示コーナーでは海洋堂のフィギュアの魅力がより分かりやすく伝わるように作品や展示方法を一新しました。■海洋堂 宮脇