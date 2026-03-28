【AnimeJapan 2027】 2027年3月27・28日 開催 一般社団法人アニメジャパンは、イベント「AnimeJapan 2027」及び「AnimeJapan 2028」を大阪の「インテックス大阪」にて開催する。 「AnimeJapan」は、「世界最大級のアニメの祭典」として、これまで13年間東京で開催してきたイベント。2026年も本日3月28・29日の2日間にわたって東京ビックサイトにて開催されている。 「AnimeJapan 2027」