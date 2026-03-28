【AnimeJapan 2027】 2027年3月27・28日 開催

一般社団法人アニメジャパンは、イベント「AnimeJapan 2027」及び「AnimeJapan 2028」を大阪の「インテックス大阪」にて開催する。

「AnimeJapan」は、「世界最大級のアニメの祭典」として、これまで13年間東京で開催してきたイベント。2026年も本日3月28・29日の2日間にわたって東京ビックサイトにて開催されている。

「AnimeJapan 2027」については、すでに実行委員会に加盟している21社・1団体が参加を表明している。

AnimeJapan 実行委員会（一部）

【AnimeJapan 2027 ティザーPV】株式会社アニプレックス 株式会社アニメイト エイベックス・ピクチャーズ株式会社 株式会社KADOKAWA 株式会社サテライト 株式会社小学館集英社プロダクション 松竹株式会社 株式会社タツノコプロ 株式会社 手塚プロダクション 東映アニメーション株式会社 東宝株式会社 株式会社トムス・エンタテインメント 日本アドシステムズ（ADK） 日本アニメーション株式会社 株式会社バンダイナムコフィルムワークス 株式会社スタジオぴえろ 株式会社プロダクション・アイジー 株式会社フロンティアワークス 株式会社ポニーキャニオン 株式会社マーベラス 一般社団法人日本動画協会 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ