ブルージェイズの岡本和真内野手は27日（日本時間28日）、本拠地ロジャーズセンターでのアスレチックス戦に「7番三塁」で先発出場。7回裏の第3打席にメジャー初安打となる左前打、第4打席に右前打を放ちチームのサヨナラ勝利に貢献した。試合後には、同僚のブラディミール・ゲレーロJr.内野手らに水をかけられる「メジャーの洗礼」で祝福された。 ■同僚の愛ある“祝福”に驚き