ブルージェイズの岡本和真内野手は27日（日本時間28日）、本拠地ロジャーズセンターでのアスレチックス戦に「7番三塁」で先発出場。7回裏の第3打席にメジャー初安打となる左前打、第4打席に右前打を放ちチームのサヨナラ勝利に貢献した。

試合後には、同僚のブラディミール・ゲレーロJr.内野手らに水をかけられる「メジャーの洗礼」で祝福された。

■同僚の愛ある“祝福”に驚きの表情

「7番三塁」で開幕戦のスタメンに名を連ねた岡本は、7回裏の第3打席に1死走者なしから遊撃手の頭上を越える左前打を記録。嬉しいメジャー初安打となった。さらに1点ビハインドの最終回には、無死走者なしから右前打で好機を演出。アンドレス・ヒメネス内野手の右前適時打でサヨナラのホームを踏んだ。

試合後に岡本は、地元メディアの取材中に背後から近づいてきたゲレーロJr.とマイルズ・ストロー外野手に大量の水をかけられて驚きの表情。開幕戦勝利に貢献したルーキーは、同僚たちの「サプライズ祝福」に笑顔を見せていた。

開幕戦の岡本は4打席に立ち、3打数2安打1四球。守備でも軽快なプレーを披露し、地元ファンから大歓声を浴びた。

