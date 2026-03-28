◇ア・リーグブルージェイズ 3X―2 アスレチックス（2026年3月27日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠でのアスレチックス戦に「7番・三塁」で先発してメジャーデビュー。9回2死走者なしの第4打席で外角直球を右前へ運び。この日2本目の安打を記録した。続くクレメントの左翼線二塁打で三塁へ進むと、ヒメネスの右前適時打でサヨナラのホームを踏んだ。2回2死走者なしで回って