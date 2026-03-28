「昇給したのに、手取りが増えていない」「社会保険料が高すぎる」と、給与明細を見て愕然とするビジネスパーソンは少なくない。だが、手取りが増えない原因は本当に高齢者医療費や社会保険料なのか？医師の和田秀樹氏は、問題の本質は日本経済の構造と、富を循環させない税制にあるという。※本稿は、和田秀樹『「高齢者ぎらい」という病』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。財源確保のために増やすべきは相続税現役世