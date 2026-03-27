去年５月、福山市のコンビニエンスストアの駐車場で男性を蹴るなどし、バッグを奪った疑いで逮捕されていた少年ら３人が不起訴処分となりました。 福山市に住む１８歳の少年ら３人は去年５月、福山市のコンビニの駐車場で金属バットなどを持って、当時１９歳の男性に「動いたら殺す」などと脅し、暴行を加えショルダーバッグを奪った疑いで、１月に逮捕されていました。 少年ら３人は知人関係ですが、男性との面識はありま